«سيدة البحر».. جديد «إيمج نيشن أبوظبي» في «البندقية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إيمج نيشن أبوظبي» عن عرض فيلمها الجديد «سيدة البحر» لأول مرة خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي، ضمن مسابقة «أسبوع النقاد» المرموقة.

وتدور أحداث «سيدة البحر» في إطار أسطوري حول فتاة اسمها حياة، تنشأ في قرية فقيرة تحكمها تقاليد مظلمة، تتمثل في تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

ويتناول الفيلم قضية التغيير في دور المرأة داخل المجتمع من خلال إطار خيالي جامح.

ويُعد «سيدة البحر»، الذي صُورت أحداثه في سلطنة عمان، أول فيلم للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وهو مستوحى من فيلمها القصير الحائز جائزتي «حورية وعين».

وتقوم ببطولة الفيلم بسيمة حجّار في دور حياة، وأشرف برهوم، بطل أفلام «كوريولانوس»، و«صراع الجبابرة»، و«المملكة»، ويعقوب الفرحان، بطل مسلسلات «اختراق» و«بدون فلتر» و«حب بلا حدود»، وفاطمة الطائي بطلة مسلسل «قلب العدالة» من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي».وشارك في إنتاج الفيلم بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة «فيلم سوليوشنز»، ومقرها أبوظبي، ورولا ناصر من شركة «اماجينرايوم فيلمز»، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي، وماجد الأنصاري.

وقالت شهد أمين: يسرد الفيلم قصّة عميقة حول نشأة المرأة في مجتمع ذكوري، مقدماً طرحاً مجازياً حول قضية عامة ستلقى بلا شك صدى بين أوساط الجمهور في جميع أنحاء العالم.وتُقام الدورة ال 76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بين 28 أغسطس/‏آب، و7 سبتمبر/‏أيلول المقبلين. واختير «سيدة البحر» ضمن قائمة الأفلام التي تعرض في المهرجان إلى جانب أعمال بارزة لمخرجين مرموقين ونجوم دوليين.

وقال ابن روس، الرئيس التنفيذي لمحتوى الأفلام في «إيمج نيشن أبوظبي»: «يكرس هذا الفيلم ذو الأسلوب الفني الخلاق قوة السينما في معالجة قضايا مهمة مثل الحرية والانتماء، ويأتي إطلاق سيدة البحر، ضمن جهودنا المبذولة في توسيع نطاق إنتاجاتنا لتشمل أفلاماً مبدعة تثير الاهتمام وتحمل رسائل قيمة إلى جانب إنتاجاتنا التجارية».