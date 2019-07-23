«الهلال» فرع العين تشارك بجمع الألعاب لأطفال اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي فرع العين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في تنفيذ المبادرة الإنسانية، التي أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة منذ أسبوعين؛ لجمع ألعاب من تبرعات أطفال الإمارات إلى إخوانهم أطفال اليمن.

وقالت الريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن هذه المبادرة، التي وجهت بها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تلقى تجاوباً كبيراً من أطفال الإمارات، ومن المؤسسات المجتمعية في الدولة.

وأضافت: إن صناديق جمع الألعاب تنتشر أمام المراكز التجارية والمولات في جميع أنحاء الدولة، وقد تم جمع آلاف الألعاب؛ لهذا الغرض، مشيرة إلى أن «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي فرع العين، تجاوبت مع هذه المبادرة الإنسانية، وبدأت بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحث الأطفال على جمع الألعاب. وأوضحت: إنه تم وضع صندوق أمام الجيمي مول بمدينة العين؛ ليقوم الأطفال بشراء الألعاب والتبرع بها لإخوانهم أطفال اليمن؛ من خلال المبادرة التي تستمر حتى الخميس المقبل، وتستهدف بالتعاون مع «هيئة الهلال الأحمر» إلى جمع سبعة أطنان من الألعاب في مدينة العين.

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من جانبها، قالت وديمة جمعة الدرمكي عضو المجلس الاستشاري للأطفال، إن هذه المبادرة تأتي بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ لإدخال البهجة والسرور على أطفال اليمن، ومشاركتهم أفراح العيد؛ من خلال تبرع الأطفال المواطنين والمقيمين بألعابهم في الصناديق المخصصة لذلك من أمام مركز الجيمي مول.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق مع «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في مدينة العين، لافتة إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في «عام التسامح»، وتحقق الأهداف النبيلة لأطفال الإمارات من المواطنين والمقيمين في دعم إخوانهم أطفال اليمن.

وكانت هذه المبادرة قد بدأت قبل أسبوعين في عدد من إمارات الدولة، وتستهدف جمع أكبر عدد ممكن من الألعاب ونقلها بطائرة خاصة إلى أطفال اليمن؛ حيث سيذهب وفد من أطفال الإمارات؛ ليوزعوا الألعاب على إخوانهم في اليمن؛ تعبيراً عن الحب والتقدير لهم، والتخفيف من معاناتهم؛ جرّاء الظروف التي تمر بها بلادهم.(وام)