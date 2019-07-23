حبيب الصايغ: كنت في جرش قبل 175 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

تحوّلت الأمسية الثانية ضمن مهرجان جرش للشعر العربي أمس الأول الأحد، إلى احتفاء خاص بمشاركة الشاعر حبيب الصايغ الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب إلى جانب بهيجة إدلبي من سوريا وساجدة الموسوي من العراق، وياسين عدنان من المغرب، والمنصف الوهايبي من تونس، وغازي الذيبة وأكرم الزعبي وغسان تهتموني من الأردن، وذلك بحضور أحمد علي البلوشي سفير الدولة في عمّان.

أكد مدير الأمسية الشاعر والتشكيلي محمد خضير، أهمية مشاركة الصايغ وقيمتها للمهرجان سارداً مشواره الثقافي الزاخر.

واستعاد الصايغ ظهوره السابق في المهرجان عام 1984، مستلهماً من غيابه طوال 35 عاماً، ما يشبه المراجعة الحافلة بالمستجدات والتغييرات الكبيرة، معتبراً كل عام يعادل خمسة أعوام بسبب تزاحم وتراكم الأحداث الكثيرة على الصعد كافة، وقال: كنت في جرش قبل 175 عاماً.

وأشار الصايغ إلى أن إطلالته السابقة كانت في البدايات وتقاسم حينها الأمسية في مدينة جرش الأثرية مع أسماء معروفة وكان صعباً الإدلاء برؤاه الثقافية، فيما حضوره هذه المرة يرتكز على مشوار طويل عدا مسؤوليته في اتحاد الكتّاب العرب.

وأكد الصايغ امتداد العلاقات المتينة الضاربة في التاريخ بين الإمارات والأردن، وعمق الروابط ضمن نهج وثيق أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال رحمهما الله.

وأبدى الصايغ اعتزازه بتمثيل الإمارات في المهرجان الذي يضم عشرات الشعراء من دول عربية مختلفة بما يصب في نطاق التبادل الثقافي والفكري الهادف.

وقرأ الصايغ مجموعة قصائد التقت جميعها في دلالات متشابكة بين الشجن والوجد والبحث عن الأمل وسط ركام الألم والوقوف ضد ضيق الأفق ومع التنوير والفضاءات الرحبة.

قال في قصيدته «سماوات خمس»:

الشتاء كخلفية يصلح الآن أكثر مما مضى

أو سيمضي

الشتاء ببردٍ تقطره جهتان: الشمال وأغنية

العابر

المتسوّل في أول الليل يطرق باب

الكنيسة والحي يقظان

لو يحضر الآن بيني وبينك ذاك الشتاء

البعيد

بيني وبينك أو خلفنا

والمظلة واحدة

ويكمل الصايغ في جزء آخر من النص:

هل وقفنا طويلاً؟

لو عبرنا الرصيف إلى غيره

لو كتبنا على اليافطات القريبة أسماء أولادنا

لو نسينا أصابع أرجلنا في الطريق

وعدنا إلى البيت

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انتقل الصايغ بعدها إلى قصيدة بعنوان «هي تبدو سماء فقط»

قال فيها:

كيف يُصبح من لا يرى الصبح أصلاً

وشباكه سرقته الظنون؟

كيف يصبح أهل الهوى حينما

يصبحون؟

وهل يشعرون بأن الصباح قيامتهم كلما

انزاح حلم خفيف

وشاركهم غيره محنة النوم؟

الصباح المؤبد في خانة الموت

لا شجر واضح للتوابيت

لا نسوة للنحيب،

ولا صورة في الإطار المهيأ للانسحاب

فمن يدعي أنه أصبح الآن فليأت،

فالصبح فات

وفي ختام الأمسية قام الصايغ ومحمود الضمور رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين بتسليم الدروع على المشاركين.

ويشارك الصايغ في أمسية ثانية تستضيفها مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية تضم أيضاً محمد علي شمس الدين من لبنان، وعامر بدران من فلسطين، وسميرة فرجي من المغرب، ويوسف عبد العزيز وأحمد الكواملة وليندا أبو عبيد وإيهاب الشبلي من الأردن.