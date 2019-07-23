شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الحرير يمر من هنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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مارلين سلوم

كم أصبحت الصين قريبة! أذكر أننا في طفولتنا، كنا نستشهد بالصين للتعبير عن بُعد مسافة ما، وعن سوء فهم ما نقوله أو نسمعه. وقتها كانت كالعالم المجهول والبعيد، رغم سهولة وصولها إلينا من خلال قواها الناعمة وأهمها الأفلام السينمائية التي أحببناها وحفظنا نجومها.

اليوم صارت الصين «هنا»، وصرنا في قلب الصين. بيننا وبينها طريق واحد، أهداف مشتركة، و«مصالح مشتركة». هذه العبارة التي لطالما يرددها أهل السياسة والاقتصاد في أثناء حديثهم عن العلاقة التي تربط بين بلدهم وبلد آخر، نمر عليها أحياناً وكأننا حفظناها عن ظهر قلب، ولا نكلف أنفسنا عناء التعمق في فهم أبعادها، أو قراءة تفاصيلها، لمعرفة ما هي هذه «المصالح المشتركة»؟

في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بكين وهي الزيارة الرابعة يتضح الكثير من معاني التعاون والمصالح المشتركة بين بلدين يسعى كل منهما إلى تحقيق السلام في العالم والتصدي للإرهاب، ودفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المتزايد.

في هذا الوقت العصيب، وفي ظل تزايد الأزمات في العالم، وتفشي مظاهر التفكك من جهة، والعنصرية والتمييز من جهة أخرى، وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، تستوقفنا الدول الساعية والحريصة على السير في الاتجاه المعاكس، لتُحصّن نفسها ومجتمعها وأمنها. وهو ما تفعله الإمارات التي تضع يدها بيد كل دولة داعمة للسلام، ومتمسكة بنفس القيم الإنسانية، ساعية لحماية مجتمعاتها وازدهارها.

ما يربط بين الإمارات والصين لا يقتصر على الروابط التجارية والاقتصادية والثقافية المعروفة، والتي تمتد إلى سنوات ازدهرت بفضلها السياحة المتبادلة بين البلدين. فطريق الحرير الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، هو ممر «الحزام والطريق» الذي أرادت من خلاله الصين أن تربط بينها وبين أكثر من 60 دولة، على رأسها الإمارات؛ اللؤلؤة اللامعة على الممر، من أجل تحقيق «المصالح المشتركة» والانفتاح الأكبر ضمن مفهوم «العالم الواحد».

طبيعي أن نرى في «الطريق الواحد» ازدهاراً اقتصادياً بالدرجة الأولى، إنما ما يهمنا أكثر، هو وحدة الدفاع عن الإنسان وأمنه وأرضه، وحقه في العيش الكريم. يهمنا أن يكون هذا الطريق هو الرابط القوي بين الدول لشد حزام الأمان وتطويق الإرهاب والتصدي له بكل حزم، فتكون خطوط الدفاع عن السلام أقوى من خطوط هجوم أي عدو، والاتفاقيات الاستراتيجية بين الدول فعلية وفاعلة على الأرض.

الدولة التي أرست قواعد التسامح، وشرعت القوانين التي تضمن حفظ وحماية أكثر من 200 جنسية على أرضها، لا بد أن تكون إحدى ركائز اتفاقيات السلام وطرقها الشرعية في العالم، ولا بد من أن يمر طريق الحرير منها.

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