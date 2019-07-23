وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفاة المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو، وقال في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، «نشعر بالحزن العميق على رحيل الفقيد يوكيا أمانو الأمين العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونفتقد فيه خصوصاً قائداً كرس حياته لضمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وصديقاً مخلصاً لدولة الإمارات العربية. وأود عن أعبر عن تعازي المخلصة لأفراد عائلته وأصدقائه وزملائه». وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الاثنين، وفاة يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة عن عمر يناهز 72 عاماً.

وأوضحت الوكالة أن الدبلوماسي الياباني أمانو، الذي تولى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 2009، كان يعاني من مشاكل صحية منذ فترة طويلة، وكشفت أنه تقدم الأسبوع الماضي بطلب الاستقالة من منصبه مبكراً في شهر مارس/آذار القادم، وأفاد بيان الوكالة أن أمانو ذكر في الطلب أنه حقق «نتائج ملموسة» خلال فترة ولايته وأنه «فخور جداً» بعمل الوكالة.

وعبرت قيادات النمسا عن شعورها بالأسف لوفاة أمانو، وقال الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلين «فقد المجتمع الدولي شخصية مهمة في الكفاح من أجل السلام النووي»، وقالت المستشارة بريجيت بيرلين، رئيسة الوزراء «أنا حزينة للغاية» على وفاة أمانو. (وام)