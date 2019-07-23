إجماع سوداني على رفض المحاصصات في الحكومة الانتقالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجمعت القوى السياسية السودانية، أمس الاثنين، على رفض المحاصصات في الحكومة الانتقالية المرتقب تشكيلها، وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن المشاورات التي تجريها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الحركات المسلحة «ليست للمحاصصة أو تقسيمة كراسيّ، ولا صراعاً حول هياكل أو مناصب تعهدنا للشعب أنها لكفاءات وطنية»، فيما أكد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء، بينما قطع حزب المؤتمر السوداني، بأنه لن يدفع بأي من قيادته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء.

وأعلنت «قوى التغيير»، أمس، أن مشاركتها في «مشاورات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع حملة السلاح تهدف لترتيب عملية سلام شاملة ومرضية لجميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية».

وأضافت القوى، في بيان، أن المشاورات تهدف أيضاً إلى «تضمين مطلوبات السلام والاستقرار في الإعلان الدستوري القادم، باعتبار أن التغيير يجب أن يحمل رغبات السلام وطموحات بنات وأبناء الوطن في كل أرجائه».

وتابعت أنها «بذلك تعمل مع الرفاق من حملة السلاح في مناطق النزاعات على ربط وثائق التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للديمقراطية الراسخة والمستدامة».

وقالت: «السلام في سنوات العهد البائد «عهد الرئيس المعزول عمر البشير» كان سلعة تباع وتُشترى، ومزاداً سياسياً رخيصاً يقع على من يتنازل أكثر أو يبيع أرخص».

من جانبه، أكد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، أمس، ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد، قائلاً إن الأمر يشكل أولوية للمرحلة المقبلة. وأضاف المهدي، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، أنه يجب الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد؛ لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.

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وقال إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد مصلحة عامة للجميع، في إشارة إلى ما توصل إليه المجلس العسكري وقوى التغيير.

وأكد المهدي، أنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء».

في ذات السياق، عبر حزب المؤتمر السوداني عن تقديره لكل من دفع بترشيح رئيسه عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية المرتقبة.

وقال الحزب في بيان، أمس، إنه لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء، داعياً للنأي عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها، وتحولها لمحض تسابق على الكراسي.

وعبّر البيان عن أمل الحزب في أن تنجح المفاوضات الجارية حالياً، في أديس أبابا، في ربط قضيتي السلام بالتحول الديمقراطي، مؤكداً أن الحزب يعمل في أن تشمل الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة عبدالواحد نور.

(وكالات)