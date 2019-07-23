40 ملياراً لتنفيذ مشروع لـ «إعمار» في مطار بكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت شركة إعمار العقارية، أمس، اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي؛ لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم «11 مليار دولار» شاملة قيمة الأرض، التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغ مساحته 50 كيلومتراً مربعاً؛ وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين.

قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية في العاصمة بكين، إن تنفيذ المشروع سيستغرق عشر سنوات، ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية، مؤكداً أن تنفيذ شركة إماراتية للمشروع؛ يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة، وهو أمر يدعو للافتخار.

وأوضح محمد العبار: إن فوز «إعمار» بتنفيذ المشروع؛ يعد أيضاً إشارة واضحة على العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لفتح فرص جديدة في السوق الصيني، الذي يعد الأضخم على مستوى العالم.

وأعلن العبار أن شركة إعمار ستفتتح مكتباً في بكين برعاية سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد؛ بهدف تعزير نشاطها في الصين.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ضيف الشرف في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني - الذي انطلقت فعالياته أمس، في العاصمة بكين بمشاركة أكثر من خمسمئة شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين، إن علاقات التعاون بين الإمارات والصين في تطور مستمر، مؤكداً أن الدعم المقدم من حكومتي البلدين ساهم فيما وصلت إليه هذه العلاقات من مكانة متميزة.

ووصف محمد العبار جمهورية الصين الشعبية بأنها شريك متميز على كافة الصُعد الاقتصادية والبشرية، مشيراً إلى أن الحضور الكبير من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين يعد إشارة واضحة على ما يوليه القطاعان العام والخاص من أهمية لتطويرها إلى مستويات أعلى خلال المرحلة القادمة.

(وام)