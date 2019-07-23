«مهرجان ليوا» يتوج الفائزين في مسابقات الخلاص والليمون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

تواصلت، أمس، لليوم السابع على التوالي فعاليات «مهرجان ليوا للرطب»، وسط مشاركات واسعة من المزارعين والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي تقدم ابتكاراتها في مجال الزراعة، إلى جانب إقبال الزوار الكبير من داخل الدولة وخارجها.

وشهد المهرجان منتجات مبتكرة من مصنع تمور ليوا، تتناسب مع الاحتياجات العصرية للأسواق؛ حيث اشتملت على عصير رطب وبودرة تمر وآيس كريم خال من السكر، ولاقت إقبالاً كبيراً من الزائرين.

أوضح محمد سهيل المزروعي، الرئيس التنفيذي لمصنع تمور ليوا، بأن التمر ثروة، وأنه يشبه النفط؛ من حيث دخوله في كافة الصناعات الغذائية، وكذلك اعتباره ثروة مهمة من ثروات الدولة، التي تحتاج إلى أفكار تسويقية إبداعية، تعمل الشركات الوطنية على تطويرها بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه حرص على تطبيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى شجرة النخيل اهتماماً خاصاً، وربطها بالتراث الإماراتي.

وأضاف: قمنا وبدعم من القيادة الرشيدة؛ بتأسيس المصنع عام 2006 إلى أن أصبح الآن مشروعاً تنموياً حضارياً؛ حيث ساهم في تغيير ثقافة المجتمع الزراعي في منطقة ليوا، والإمارات والمنطقة. ولفت إلى أن المصنع يبتكر أصنافاً جديدة من المنتجات؛ تغطي الاحتياجات العصرية للجمهور من التمور.

الطفلة التاجرة

الزائر للمهرجان يشاهد الطفلة شما بطي عبد الله عيسى المزروعي، التي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات؛ حيث تتميز بخفة الظل، والقدرة على الإقناع والرغبة والطموح، وقد حظيت بلقب «أصغر تاجرة» خلال الدورة الماضية من «مهرجان ليوا للرطب»، واستمرت بالمشاركة هذا العام بأنواع كثيرة من الرطب، مؤكدة استمرارها في تطوير محلها؛ لتصبح تاجرة بمعنى الكلمة، وصاحبة محال تجارية تقدم من خلالها المنتجات الإماراتية.

وقالت شما: إن والدتها (أم منصور) ساعدتها كثيراً على أن تكون طموحة ومتطورة ولا تكتفي بوصف أو لقب؛ ولذلك تحرص دائماً على التفكير في المستقبل، مشيرةً إلى أنها بعد الموسم الماضي، والإشادة الكبيرة التي نالتها سواء من القائمين على المهرجان أو الصحف ووسائل الإعلام أو الجمهور.

Advertisements

الفائزون:

وتوجت اللجنة المنظمة ل«مهرجان ليوا للرطب»، الفائزين في مسابقة الخلاص والليمون بفئتيها المحلي والمنوع؛ وذلك بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير المزاينة في المهرجان.

وأسفرت نتائج مسابقة رطب الخلاص، والتي خصصت لها اللجنة المنظمة 25 جائزة، عن تقدم سالم علي مرشد خميس المرر بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جابر علي مرشد خميس المرر، وفي المركز الثالث سلطان سعيد محمد سلطان العرياني. أما في مسابقة الليمون المحلي، فقد أحرز المركز الأول محمد الفندي غانم عطيش المزروعي، والمركز الثاني خالد سيف راشد الرايحي العليلي، والمركز الثالث جابر سلطان بتال المرر.

وفي مسابقة الليمون المنوع، نال المركز الأول سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي، والمركز الثاني علي سعيد خلفان المنصوري، والمركز الثالث علي عبيد سعيد الخميري الزعابي.

قصة نجاح

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى أن مشاركة الجائزة سنوياً في المهرجان تأتي ضمن استراتيجية الجائزة في تعزيز حضورها في كافة المحافل والفعاليات، موضحاً: إن الجائزة حققت نجاحاً كبيراً بين مزارعي النخيل بدولة الإمارات، فقد عملت الجائزة على تقديم قصص النجاح؛ من خلال هذه المنصة.

لجنة إمارة أبوظبي للانتخابات تشارك

تشارك لجنة إمارة أبوظبي المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في المهرجان.

وتأتي المشاركة؛ من خلال المنصة التعريفية والترويجية التي أقامتها اللجنة ضمن إطار الخطة الإعلامية لها، والرامية إلى الترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فيها.