- 1/2
- 2/2
طرابلس - سبوتنيك. وقال بن شرادة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 22 يوليو / تموز، إن الحرب سوف تطول وستحصد أرواحا كثيرة، ومنذ أكثر من شهر ازداد الخطابات الإعلامية لتغذية الحقد والكراهية بين أبناء الشعب الليبي".
© REUTERS / STRINGER
وحول وجود الدول، التي عرضت وساطة لإنهاء النزاع العسكري، قال بن شراد إن عدم توافق المجتمع الدولي حول الملف الليبي وعرقلته لأي قرار يصدر من المجتمع الدولي بشأن أي وساطة من قبل إحدى الدول المهتمة بالملف الليبي، والأسباب هي كل الوساطات، التي تخرج بها هذه الدول عادت تكون مع طرف واحد، حتى يعطي الدول الداعمة للطرف الآخر لتستعمل نفوذها سواء بحق "فيتو" أو ضغط على تابعيها من أبناء ليبيا لرفض الوساطة".
وأشار بن شرادة إلى أن "المعركة لم تحسم عسكريا لصالح أحد الأطراف نتيجة لدعم الدول للحرب الأهلية الدائرة الآن في ليبيا".
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل / نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمجلس الدولة الليبي: معركة طرابلس ستطول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.