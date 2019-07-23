شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروس يدعم موقف سوريا ويعرض المساعدة فى إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مينسك دعمه للشعب السوري والرئيس بشار الأسد، مبديا استعداده للإسهام في إعادة إعمار سوريا.

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وبحث الطرفان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها ومستجدات الأوضاع في سوريا وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال لوكاشينكو للمعلم " ما زلنا نتابع منذ بدء الأزمة السورية أوضاع البلاد والتطورات الجارية على أراضيها ، وقفنا دائما إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب رئيسكم، وندعم موقف سوريا الشرعي وسنكون متمسكين دائما بهذا الموقف".