شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش : حمد بن جاسم عراب التحريض على الفوضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتى، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى السابق، حمد بن جاسم كان سباقاً في توجهاته ومنها التحريض على الفوضى.
وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: "الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائما سباقاً في توجهاته ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا".
وأضاف قرقاش: "ملاحظاته اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر".
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