شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3,7 درجات بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ضربت هزة أرضية مساء اليوم ولاية البويرة الجزائرية (شمال) بلغت شدتها 3,7 درجات بمقياس ريختر.

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وقال بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر إن مركز الهزة تحدد على بعد 14 كلم شمال-شرق أولاد راشد بولاية البويرة.

ولم تسفر الهزة الأرضية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.