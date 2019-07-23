شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3,7 درجات بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ضربت هزة أرضية مساء اليوم ولاية البويرة الجزائرية (شمال) بلغت شدتها 3,7 درجات بمقياس ريختر.
وقال بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر إن مركز الهزة تحدد على بعد 14 كلم شمال-شرق أولاد راشد بولاية البويرة.
ولم تسفر الهزة الأرضية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.
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