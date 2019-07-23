شكرا لقرائتكم خبر عن والى ولاية البيض الجزائرية يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثل محمد جمال خنفار والي ولاية البيض الجزائرية (شمال غرب)، اليوم الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر للاستماع إلى أقواله في قضية الفساد المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت. Advertisements وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا إنه "في إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع من السيد المستشار المحقق إلى السيد محمد جمال خنفار والي ولاية البيض الحالي، في قضية محي الدين طحكوت المتابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة". وأضاف البيان أن المستشار المحقق أصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم عقب سماع أقواله.

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