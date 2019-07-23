يد: مصر وتونس يصطدمان بصربيا والسويد بمونديال الشباب

إبراهيم محمود/ الخليج 365

واصل المنتخب المصري، لإثنين، عروضه القوية، وحقق انتصاره الخامس على التوالي في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة في إسبانيا.

وتغلب الفراعنة على منتخب فرنسا بنتيجة 37 – 32 في مباراة الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلبت كوريا الجنوبية على أستراليا بنتيجة 38 – 20، والسويد على نيجيريا بنتيجة 41 – 25.

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وبذلك، تتصدر مصر المجموعة برصيد 10 نقاط، والسويد الثاني برصيد 8 نقاط، وفرنسا الثالث برصيد 6 نقاط، وكوريا الجنوبية الرابع برصيد 4 نقاط وتأهل الرباعي لثمن النهائي، ونيجيريا الخامس برصيد نقطتين وأستراليا السادس دون رصيد من النقاط.

وفي نفس الجولة للمجموعة الأولى، تغلب المنتخب التونسي على نظيره الصربي بنتيجة 29 – 23.

ليضمن المنتخب التونسي بهذه النتيجة المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، وصربيا الرابع برصيد 4 نقاط ويتجنب منتخب نسور تونس مواجهة الفراعنة في ثمن النهائي.

وتحددت ملامح 6 مباريات بثمن النهائي، وتجمع مصر مع صربيا، وتونس مع السويد، والبرتغال مع ألمانيا، والنرويج مع البرازيل، والدنمارك مع المجر، وكرواتيا مع أيسلندا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.