قدم: "الكاف" يجري الإثنين قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال قطر 2022

إبراهيم محمود/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ووفقًا لبيان إعلامي لـ(كاف)، فقد تحدد الإثنين المقبل موعدًا لإجراء قرعة القارة لتصفيات مونديال 2022، على أن تقام بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن من قبل عن نظام التصفيات للتعرف على خمس منتخبات لتمثيل القارة في المونديال المقبل، ويتم إعفاء 26 منتخبًا هم الأعلى في تصنيف "الفيفا" من الدور التمهيدي، ليتواجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى نصفين الأول هم الأعلى في تصنيف الفيفا والثاني هم التصنيف الأقل.

ويلتقي الـ14 الأعلى في تصنيف الفيفا بمن هم أقل منهم وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل، ويتأهل 14 منتخبًا إلى دور المجموعات رفقة الـ26 الذين تم إعفائهم من المشاركة في الدور التمهيدي ليكونوا 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقًا لتصنيف الفيفا.

وأصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقًا لتصنيف الفيفا وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين (ذهاب وعودة) لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022، ومباريات الذهاب ستقام على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.

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