سفارة تركيا بطرابلس: لا صحة لشائعات إخلاء مقرنا

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

نفت سفارة جمهورية تركيا في ليبيا، الاثنين، إخلاء مبناها في العاصمة الليبية طرابلس .

جاء ذلك خلال منشور للسفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردا على شائعات تتردد بشأن ذلك.

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وفي المنشور، قالت السفارة، إنه "لوحظ في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات مزيفة مقصودة حول إخلاء سفارتنا".

وأضافت: "إذ إننا نؤكد بأن سفارتنا مستمرة في نشاطها بطرابلس.. نحي الشعب الليبي الشقيق جميعا ونؤكد وقوفنا إلى جانبكم".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس معارك مسلحة عنيفة إثر شن قوات قائد شرق ليبيا خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها ما أسقط أكثر من ألف قتيل ونحو 5 آلاف و500 جريح حسب منظمة الصحة العالمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.