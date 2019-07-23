تعرف على العقوية.. سير المركبة بلا لوحات #مُخالفة_مرورية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المرور السعودي أن سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات، يُعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦).

وأوضح الحساب الرسمي للمرور بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين)، أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في تغريم المُخالف مبلغ يتراوح بين 3 ـ 6 آلاف ريال، فضلاً عن حجز المركبة حتى إزالة المُخالفة.