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الان تتابع جريمة بشعة.. فتاة تقطع رأس أمها أمام حفيدها في أستراليا والان مع التفاصيل
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ألقت أجهزة الأمن في أستراليا القبض على فتاة (25 عاما)، بتهمة قطع رأس أمها أمام حفيدها البالغ من العمر 4 سنوات.
وأقدمت الابنة على قتل والدتها وقطع رأسها قبل أن تحمل الرأس وتسير باتجاه الشارع ، وتضعها في الطريق المؤدية إلى منزل الجيران.
وبدت بعض الإصابات الخفيفة على رأس الطفل الصغير، فتم نقله إلى مستشفى ويستميد للأطفال قصد تقلي العلاج ، كما سيحظى بمتابعة نفسية.
ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” تصريحا للمحقق بريت ماكفيد قائلا إن عناصر الأمن الذين اكتشفوا الجريمة، سيخضعون بدورهم لمتابعة نفسية، ولقد تم إعداد عناصر الشرطة لمواجهة كل الحالات، هذا لا يمنع من أن الأمر يتعلق هنا باعتداء بشع.
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