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وأكد باكين أن انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية مستمرة في الجمهورية.
يضاف إلى ذلك أنه خلال اليوم الماضي، قام ممثلو مركز المصالحة الروسي بعملين إنسانيين في بلدة ثوم، محافظة حماة، وفي منطقة حي الكلاسة بحلب.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون محافظتي حماة واللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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