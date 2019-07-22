مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون محافظتي حماة واللاذقية

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موسكو - سبوتنيك. وقال باكين، في إحاطة إعلامية "خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون النار على بلدات حويز وكفر يهود وكورناز وجلامة ومصياف في محافظة حماة، وكذلك جب الزعرور في محافظة اللاذقية".

وأكد باكين أن انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية مستمرة في الجمهورية.

يضاف إلى ذلك أنه خلال اليوم الماضي، قام ممثلو مركز المصالحة الروسي بعملين إنسانيين في بلدة ثوم، محافظة حماة، وفي منطقة حي الكلاسة بحلب.