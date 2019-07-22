فلسطينيون يطردون ناشطا "سعوديا" من المسجد الأقصى

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

هاجم فلسطينيون، الإثنين، ناشطا يرجح أنه سعودي، وطردوه من باحات المسجد الأقصى ومن أسواق مدينة القدس القديمة المحتلة إثر ظهوره برفقة مستوطنين إسرائيليين.

وحسب شهود عيان للأناضول، لاحق عدد من الشبان والفتية الفلسطينيين الرجل الذي كان يرتدي الزي السعودي التقليدي من باحات المسجد الأقصى بعد التقاطه صورا برفقة مستوطنين ومن خلفهم مجموعة من الأعلام الإسرائيلية.

وظهر "محمد سعود" في فيديو على مواقع التواصل متحدثا باللغة الإنجليزية ومعرفا نفسه "أنا محمد سعود من السعودية، أنا أريد أن أخبركم في هذا الفيديو كم أحب هذا البلد الذي يلهم جميع دول العالم، أنا أحب هذا البلد لأنه أيقونة الحرية والديمقراطية، في إسرائيل يمكنك أن تجد حرية الدين.. كل شخص يمكن أن يمارس شعائره الدينية وهذا هو الجزء الجيد".

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وأضاف "الجميع هنا يستطيع أن يمارس عبادته بحرية.. هذا يظهر للجميع، أنه يمكننا بالشرق الأوسط أن نعيش بسلام واحترام".

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها نفس الشخص وحوله شبان وفتية ينعتونه بـ "العميل المطبع" مع إسرائيل، ويطالبونه بالابتعاد عن باحات المسجد الأقصى.

وأظهرت المقاطع عددا من الشبان الفلسطينيين وهم يرجمون ويطردون "سعود" من أسواق القدس القديمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أنها ستستضيف، خلال الأسبوع الحالي، وفدًا من 6 صحفيين عرب، تعد السعودية والعراق من بين جنسياته، لكن لم يعرف ما إذا كان الناشط السعودي ضمن أعضاء الوفد المستضاف من قبل إسرائيل أم لا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.