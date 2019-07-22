الأمم المتحدة: الألغام ومخلفات الحرب تهدد حياة 10 ملايين سوري

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365
حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من تعرض حياة أكثر من 10 ملايين سوري للتهديد، بسبب تواجدهم في مناطق "ملوثة بالألغام".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
ودعا حق خلال المؤتمر، أطراف النزاع في سوريا، للسماح بإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، وضمان احترام وسلامة العاملين في المجال الإنساني المسؤولين عن إزالة الألغام.
وقال إن "أكثر من 10 ملايين سوري باتوا يعيشون في مناطق ملوثة بالألغام، وهو ما اعتبره زملاؤنا في المجال الإنساني مصدرا كبير للخطر".
وتابع "أمس (الأحد)، أدى انفجار لغم أرضي إلى مقتل شخص يبلغ من العمر 20 عاما في بلدة هاتلة بمحافظة دير الزور (شرق)، وفي نفس اليوم، توفيت طفلة في الخامسة من عمرها متأثرة بجراحها، إثر انفجار لغم أرضي آخر في حقل خارج مدينة الجفرة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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