الكويت تبحث مع واشنطن تطورات الأوضاع بالمنطقة

الكويت / الخليج 365

شهدت الكويت، الإثنين، مباحثات مع واشنطن تناولت تطورات الأوضاع بالمنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية فإن نائب وزیر الخارجیة، خالد سلیمان الجارالله، التقى، سفیر الولایات المتحدة الأمریكیة لدى بلاده لورانس سیلفرمان.

وتناول اللقاء "عددا من أوجه العلاقات الثنائیة بین البلدین وسبل تعزيزها".

كما ناقش الجانبان "تطورات الأوضاع على الساحتین الإقلیمیة والدولیة".

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وتشهد المنطقة توترا متصاعدا زادت حدته عقب احتجاز إيران مساء الجمعة، ناقلة نفط تابعة لبريطانيا في مضيق هرمز، ما اعتبرته دول عربية وغربية تهديدا للملاحة، فيما قالت طهران إن سبب الاحتجاز هو "عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".

وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وبدأ التوتر بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

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