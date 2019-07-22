"غوتيريش" يطالب إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وقال إنه يتفق مع بيان أصدره مسؤولون أمميون في هذا الصدد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وتلا المسؤول الأممي بيانا أصدره كل من جيمي ماك جولدريك منسق الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية، و"جوين لويس" مدير ة عمليات الضفة الغربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) و"جيمس هينان" رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان إلي وقف أعمال الهدم الجماعي في حي صور باهر بالقدس الشرقية.

وقال المسؤولون الأمميون، في بيانهم، "نتابع عن كثب التطورات في منطقة صور باهر بالقدس حيث يواجه سبعة عشر فلسطينياً، من بينهم تسعة لاجئين فلسطينيين، خطر النزوح ويخاطر أكثر من 350 آخرين بفقدان ممتلكاتهم ، بسبب اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم 10 مباني ، بما في ذلك حوالي 70 شقة ، بسبب قربها من الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

وعن ذلك، قال نائب المتحدث الرسمي: "الأمين العام يتفق تماما مع بيان المسؤولين الأمميين في هذا الصدد".

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وأشار فرحان حق إلى ما أعلنه المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق اليوم.

وأكد أنه "لا توجد أي معونات إنسانية يمكن أن تعوض هؤلاء الذين تهدم بيوتهم عن معاناتهم".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد الماضي، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءًا كبيرًا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية وأراضيها مصنفة (أ) و( ب).

وتخضع المنطقة ( أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.

والضفة، حسب "اتفاقية أوسلو"، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ و ب و ج)؛ حيث تخضع المنطقة ( ج) للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.