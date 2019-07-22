بريطانيا تطالب بتشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

لندن/ الخليج 365

وزير الخارجية قال في كلمة له أمام مجلس العموم:

-نعلن تكثيف وجودنا العسكري في المنطقة.. لا نود المواجهة ولكن علينا أن نستجيب للعالم من حولنا

-سنقوم بحماية السفن التي تحمل الرايات البريطانية ونطلب منها إخطارنا عند مرورها جانب إيران

طالب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الاثنين، باتخاذ عدد من الإجراءات، لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما فيها تشكيل بعثة أوروبية مشتركة.

وأضاف في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني: "علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور آمن للسفر عبر مضيق هرمز"، حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأكد أن بلاده ستسعى لتشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأشار إلى أنه ليس بإمكان القوات البحرية الملكية البريطانية مرافقة كل سفينة في مضيق هرمز، مضيفا أن "السلطات البريطانية ستطلب من كل السفن تحت العلم البريطاني إبلاغها بنيتها عبور مضيق هرمز".

وشدد على أنه في حال استمرت إيران في تصرفاتها، سيكون عليها دفع ثمن ذلك، ألا وهو زيادة التواجد العسكري الغربي في المنطقة.

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وأكد أن احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية "خرق صارخ" لقانون الملاحة الدولي، مضيفا: "أحث إيران على إطلاق سراح السفينة وما حصل قرصنة من جانب إيران".

وتابع: "سنقوم بحماية السفن التي تحمل الرايات البريطانية ونطلب منها إخطارنا عند مرورها جانب إيران".

وأردف: "نعلن تكثيف وجودنا العسكري في المنطقة.. لا نود المواجهة ولكن علينا أن نستجيب للعالم من حولنا".

وكانت الحكومة البريطانية قد طالبت إيران، الإثنين، بالإفراج "الفوري" عن ناقلة النفط المحتجزة، بالتزامن مع ترؤس رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اجتماع أزمة بشأن الناقلة " ستينا إيمبيرو"، ولبحث سبل الرد على إيران.

ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".

وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.