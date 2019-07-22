الموت يغيب المناضل الفلسطيني بسام الشكعة‎

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365
توفي، الإثنين، المناضل الفلسطيني بسام الشكعة، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلنت عائلة الشكعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاته في منزله بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ولد بسام أحمد الشكعة في مدينة نابلس عام 1930، ودرس في مدارسها، والتحق بصفوف جيش الإنقاذ الفلسطيني عام 1948، ضد الوجود الصهيوني في فلسطين.
وانتخب الشكعة رئيسا لبلدية نابلس عام 1976، في آخر انتخابات بلدية قبل قيام السلطة الفلسطينية.
وتعرض عام 1980، لمحاولة اغتيال وقف وراءها ما عرف بـ"التنظيم الإرهابي الصهيوني السري"، حيث أدى انفجار عبوة وضعت في سيارته، لبتر قدميه.
وعرف الشكعة بنضاله ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتعرض للاعتقال على إثر ذلك، لكن إسرائيل اضطرت للإفراج عنه تحت الضغط الشعبي.
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