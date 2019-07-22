القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن 5 نواب بقضايا فساد

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أرسل مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى هيئة قضائية)، الإثنين، طلباً لرئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 5 نواب؛ للتحقيق معهم بقضايا تتعلق بالفساد.

وقال عبد الرحيم الشمري عضو لجنة النزاهة في البرلمان، للأناضول، إن "القضاء طلب من البرلمان رفع الحصانة عن 5 أعضاء (دون الكشف عن أسمائهم)".

وأضاف أن "النواب الخمسة متهمين بقضايا فساد تتضمن اختلاس أموال وتلاعب بمشاريع خلال تولي مناصب تنفيذية قبل حصولهم على مقاعد في البرلمان".

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وأوضح الشمري أن "رفع الحصانة عن النواب يتطلب إما تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أو هناك حق لرئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب في حال كان البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية".

ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن مجلس النواب يدخل في عطلة تشريعية مطلع أغسطس/آب المقبل.

وتشير المادة الـ63 من الدستور العراقي إلى أنه لا يجوز إلقاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي إلا بموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة.

والعراق واحد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر وإختلاس الأموال.

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