أمر_ملكي: تعيين الشيخ عبدالسلام بن محمد السليمان عضواً بهيئة #كبار_العلماء

الخليج - واس صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:- الرقم أ / 418 التاريخ 19 / 11 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. Advertisements وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، ورقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 48 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ، ورقم ( أ / 136 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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