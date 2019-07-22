المرصد_السوري: مقتل 19 شخصاً جراء غارات روسية على سوق بشمال غرب #سوريا

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الخليج - واس
شنّت طائرات روسية اليوم غارات جوية أدت إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل، بينهم 16 مدنياً، فيما أصيب 45 آخرين بجراح، حالات بعضهم حرجة وذلك على سوق لبيع الخضار بالجملة بمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بشمال غرب سوريا، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.
وأعلن المرصد في وقت سابق مقتل 18 مدنيًا، 17 منهم بقصف من قوات النظام السوري على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، كما نجم عن غارات روسية على مدينة خان شيخون مقتل متطوع إعلامي، ومصور فوتوغرافي متعاون مع أحد وكالات الأنباء العالمية.
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