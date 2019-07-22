العراق… السجن 3 سنوات عقوبة إنشاء صفحات وهمية على "فيسبوك"

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين 22 يوليو/ تموز. © REUTERS / Hamad I Mohammed وقالت إن القضاء العراقي، أصدر حكما بحبس متهم بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن مدة الحبس ثلاث سنوات. وأشارت القناة إلى قول مصدر قضائي، إن محكمة جنح الرصافة العراقية، أصدرت قرارا بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات وفقا لقانون العقوبات". وقال المصدر إن المتهم أنشأ صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأسماء وهمية، واستخدمها في نشر معلومات كاذبة.

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