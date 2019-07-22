شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: التعامل مع قارب حوثى مفخخ قبل استهدافه سفينة تجارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية. مشيراً إلى تعامل قوات التحالف مع قارب حوثي مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وقال المالكي - في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "إن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين، موضحاً أن "التحالف يتصدى للطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية".
وأضاف المالكي أن قوات التحالف تعاملت مع قارب مفخخ للحوثيين كان موجهاً نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن التحالف دمّر عدة مخازن صواريخ وأسلحة للميليشيات الحوثية.
وأشار المتحدث إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق ستوكهولم، مضيفا أن ميليشيات الحوثي تتعمّد باختيار مخازن أسلحتها إلى جانب مواقع مدنية".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربى: التعامل مع قارب حوثى مفخخ قبل استهدافه سفينة تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.