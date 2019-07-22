مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

وقال مراسل سبوتنيك "إن المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" أمطرت أحياء الجميلية والحمدانية والقصر البلدي بحلب بالقذائف الصاروخية، من مناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية، حيث قامت طواقم الإسعاف بنقل المصابين إلى مشفى الرازي الوطني بالمدينة.

ونقل المراسل عن مصدر طبي في المشفى تأكيده أن 7 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 8 آخرون بشظايا القذائف الصاروخية، وأن بعض المصابين تم إدخالهم إلى غرف العمليات وغرف العناية الفائقة نتيجة خطورة إصاباتهم.

وينتشر في ريف حلب الجنوبي والغربي قطعان موالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، إلى جانب مجموعات صينية تتبع لتنظيم الحزب الإسلامي التركستاني.