أغلاق شاطىء "مالديف مصر" في مطروح بسبب نوة الأربعين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أغلق، اليوم، شاطىء أم الرخم بعجيبة في مرسى مطروح والمعروف بـ "مالديف مصر"، وتم منع المصطافين من النزول إلى البحر، بسبب ارتفاع الأمواج نتيجة نوة تسمى نوة الأربعين، تتسبب في عدم استقرار البحر.

وقال سالم دواس العميري، المسؤول عن هذا الشاطىء لـ "الوطن":" منعنا جميع المصطافين من النزول إلى الشاطىء خوفا عليهم من النوة، بسبب عدم استقرار البحر وارتفاع الأمواج عدة أمتار مما تشكل خطورة على أى مواطن يسبح في البحر، وقررنا تعليق العمل ،اليوم الإثنين، في الشاطىء".

وأضاف دواس قائلا :"شاطىء أم الرخم من أكثر شواطىء مطروح استقبالا للمصطافين، ورواده لا حصر لهم، وهو من أجمل شواطىء البحر المتوسط والمشهور بمالديف مصر، ولذلك منعنا النزول للشاطىء اليوم، ونبهنا على جميع رواد الشاطىء بعدم النزول نهائيا، فنحن لا يشغلنا تحقيق أى مكاسب ولكن ما يهمنا هو الحفاظ على المصطافين الذين منعناهم من النزول للشاطىء لكنهم طلبو فقط الجلوس للاستمتاع بمنظر البحر والهواء النظيف". وقال إننا نتعامل مع رواد الشاطىء من مصريين وأجانب ومن مختلف الأطياف، حيث أنهم ضيوفنا .

وأضاف أن النوة من الممكن أن تستمر غدا الثلاثاء، ولن نسمح بنزول المواطنين الشاطىء إلا في حالة استقرار البحر . © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press