شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 حوثيا بكمين للجيش اليمنى فى صرواح بمأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لقي أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الإثنين، في كمين محكم نفذه الجيش اليمني، بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا في قلب جبهة صرواح وشنت عليها هجوما مفاجئا، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين عنصرا منها، فيما لاذ البقية بالفرار واستعادت قوات الجيش خلال الهجوم، كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
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