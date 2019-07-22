شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين احتجاز ايران لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدان مجلس الوزراء البحريني ، اليوم الاثنين، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لما يمثله ذلك من تصعيد خطير وتهديد لأمن الملاحة وانتهاك للقانون الدولي.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني ياسر بن عيسى الناصر -في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - إن المجلس دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره لعدم تعريض الخليج العربي عامة ومضيق هرمز خاصة لأية مخاطر تهدد خطوط الملاحة الإقليمية والدولية وتؤثر على سلامة إمدادات العالم من الطاقة والتجارة.
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