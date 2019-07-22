غوتيريش "قلق للغاية" إزاء احتجاز السفن في مضيق هرمز

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن بالغ قلقه إزاء احتجاز السفن في مضيق هرمز، حاثا جميع الأطراف على ضبط النفس، وعدم التصعيد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، المتحدث باسم غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال حق إن غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ من احتجاز السفن في مضيق هرمز، مشيرا أنه "حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي فعل يزيد من حدة التوترات".
كما أكد غوتيريش على الحاجة الملحة لضمان حرية الملاحة بما يتوافق مع القانون الدولي.
ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".
وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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