"الطاقة الدولية": نراقب التطورات بمضيق هرمز ومستعدون للتحرك السريع

باريس/ الخليج 365

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الإثنين، استعدادها للتحرك السريع للحفاظ على حق نقل الطاقة بمضيق هرمز.

وقالت، في بيان، إنها "تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز، وإنها مستعدة للتحرك سريعا وبشكل حاسم إذا اقتضت الضرورة"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأضافت: "مخزونات الطوارئ كبيرة بما يكفي لتغطية أي تعطل لإمدادات النفط من مضيق هرمز لفترة طويلة، لكننا مستعدون للتحرك في حال حدوث تعطل لضمان استمرار تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية (من الطاقة)".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.