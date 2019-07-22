ليلة سمر للفنون أبها في السجن

ابها

بادرت جمعية الثقافة والفنون بأبها لتنظيم حفل سمر ترويحي لنزلاء سجن أبها بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير مساء غد الثلاثاء، وذلك بمقر السجن العام.

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا الحفل يأتي تفعيلا للشراكة الثقافية والمجتمعية التي تعمل عليها الجمعية عبر فرق منتشرة في أنحاء المملكة. وأضاف : حرصنا في ثقافة وفنون أبها على التشارك مع السجون خلال موسم الصيف لنمنح النزلاء فرصة ترويحية ممتعة في ليلة سمر حيث سيقدم الشعراء عبدالله زغدان و عبدالله المهداني و رائد الحبابي مع المنشد عبدالرحمن الشمراني أمسية شعرية فيما سيستمتع النزلاء بمعرض فوتوغرافي ينقل لهم التطور الحضاري و التنموي في الوطن الغالي.

و أشار السروي إلى تقديم مواهب فنية من النزلاء يعمل مختصين في الجمعية على تنمية مواهبهم في كافة أشكال الفنون و المسارات الثقافية المختلفة.