- 1/2
- 2/2
ووصلت الحفارات إلى التنظيم منذ أيام عبر الحدود التركية، وباشرت بعمليات الحفر بإشراف عبد الله المحيسني في جبهات ريفي حماة وإدلب.
وقالت مصادر محلية في إدلب لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "هيئة تحرير الشام" التي يتخذها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي واجهة له في إدلب، قامت منذ أيام باستقدام "حفارات أنفاق" متوسطة الحجم أمريكية المنشأ، عبر الحدود التركية بواسطة أحد التجار الأتراك.
© Sputnik . Bassel Shartouh
وكشفت المصادر أن المسؤول الأول عن عملية حفر الخنادق والأنفاق المدعو عبد الله المحيسني، يقوم بالإشراف على عمليات الحفر والتحصين وبناء الدشم ويعاونه في ذلك فريق من المهندسين من جنسيات عربية مختلفة، بينهم متخصصون في البناء والجيولوجيا، يتم الاستفادة من خبراتهم في عملية التحصين ودراسة نوعية التربة.
وأوضحت المصادر أن المحيسني وبالتنسيق مع هيئة تحرير الشام يقوم بفرض أتاوات شهرية على بعض سكان إدلب يتم تخصيصها كأجور للعاملين في الحفر ولاستكمال ثمن الحفارات الجديدة التي يتم توزيعها في مناطق مختلفة من إدلب وجبهاتها في المنطقة المصنفة على أنها "منزوعة السلاح".
وتحدثت المصادر عن أن عمليات التحصين والتدشيم وحفر الأنفاق تتم بطريقة مشابهة لأنفاق الغوطة الشرقية، حيث يستعين المحيسني أيضا بالمسلحين الذين تم نقلهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق باتجاه الشمال السوري ممن كانوا أشرفوا وشاركوا في عمليات الحفر هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر "جبهة النصرة" تتسلم 8 حفارت أمريكية لاستنساخ "أنفاق الغوطة" في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.