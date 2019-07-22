المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية: السعودیة تتجه إلى "إزالة التوتر"

وأشار نقوي حسیني في حوار لوکالة "إسنا" إلی الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في میناء جدة السعودي قائلا:

© AFP 2019 / Henghameh FAHIMI

"الأخطاء التي ارتُكبت في منطقة الخليج الفارسي کحرب اليمن، خلقت مستنقعا للقوات السعودية والإماراتية، وقد شهدنا مؤخرا تغيير موقف الإمارات واتجاه بوصلتها نحو الانسحاب من التحالف العربي، ويمكن القول إن سلسلة هذه التطورات أدت إلی تغییر نهج السعودية".

وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي على أن توترات المنطقة لا تصب في مصلحة أحد متابعا: لا يستفيد أي بلد من التوتر بما يشمل السعودية أیضا. لم تستفد الریاض من التوترات بل اضطرت إلی شراء المعدات العسكرية والأسلحة، وتكبدت خسائر وأضرار".

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وقال "يبدو أن نهج السعودية بات يتغير، بطبيعة الحال، تعاونها مع الولايات المتحدة مستمر على أساس الاتفاقيات والعقود السابقة ومؤخرا وافقت الولايات المتحدة على إرسال الأسلحة إلى السعودية".

وختم نقوي حسیني بالقول إنه عادة ما تتم المفاوضات وإزالة التوتر بخطوات صغيرة، ومن الضروري أن تعمل وزارة الخارجية والجهاز الدبلوماسي بشكل نشط في هذا المجال.

وأفرجت السلطات السعودية أمس، عن ناقلة النفط الإيرانية "هبينيس 1" التي أصابها عطل فني في أواخر أبريل/ نيسان الماضي وكانت متوقفة في ميناء جدة لإصلاحها.