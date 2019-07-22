مصر.. أحكام تصل للمؤبد بحق 14 شخصا لارتباطهم بـ"داعش"

القاهرة/الخليج 365
قضت محكمة مصرية، الإثنين، بأحكام تصل للسجن المؤبد (25 عاما) بحق 14 شخصا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحفية أن "محكمة جنايات الجيزة أمن الدولة طوارئ، قضت اليوم بمعاقبة 11 شخصا بالسجن المؤبد، واثنين آخرين بالسجن 15 عاما، ومتهم واحد بالسجن 3 سنوات".
وأدين المتهمون بـ"الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى في غضون الفترة بين عامي 2016 وحتى 2018".
وأحكام محاكم أمن الدولة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى شكل، و يرفع الحكم لرئيس البلاد للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها.
وفي يناير/كانون ثان الماضي، أحال النائب العام المصري، نبيل صادق، المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
وكانت النيابة المصرية العامة وجهت للمتهمين عدة تهم نفوها خلال جلسات المحاكمة، أبرزها "تشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش الإرهابي، وتمويل تلك الخلية بالأموال وحيازة الأسلحة والمتفجرات".
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