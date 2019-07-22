كركوك المتنازع عليها تشارك بانتخابات مجالس المحافظات أبريل 2020

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

أعلن نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، رزكار حمه أمين، الإثنين، عن إجراء انتخابات مجالس المحافظين في محافظة كركوك (شمال)، المتنازع عليها، في أبريل/ نيسان 2020.

وكركوك، الغنية بالنفط، متنازع عليها بين كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في شمال العراق، بحسب الدستور العراقي.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس وأعضاء المفوضية بأحد فنادق أربيل عاصمة الإقليم، قال أمين إن كركوك من ضمن المحافظات التي سيتم فيها إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في أبريل/ نيسان المقبل، بموجب الفقرة المخصصة لها في قانون الانتخابات، الذي يخضع حاليًا لتعديل من جانب البرلمان العراقي.

وأضاف أن المفوضية ستعتمد سجلات الناخبين ذاتها، التي تم اعتمادها في الانتخابات السابقة في كركوك من أجل الانتخابات المقبلة.

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وأوضح أن الوافدين على كركوك، بداية من عام 2013، لن يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات بالمحافظة.

ولم تجر انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في العراق منذ 2006، حيث أُرجئت بشكل متكرر؛ بسبب خلافات بين المحافظات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي، إضافة إلى الأقضية والنواحي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق، عام 2003، بدأت قوات إقليم كردستان في شمال العراق بالتمدد في كركوك، مستفيدة من ضعف حكومة بغداد.

واستمر وجود تلك القوات في كركوك حتى أكتوبر/ تشرين أول 2017، حيث انسحبت منها، تحت وطأة عملية عسكرية نفذتها بغداد.

وشنت بغداد تلك العملية ضمن حزمة إجراءات عقابية؛ ردًا على إجراء الإقليم استفتاء غير قانوني للانفصال عن العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.