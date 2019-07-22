تشاووش أوغلو يبحث مع لافروف المسألة السورية

أنقرة / أحمد فرقان مرجان/ الخليج 365 بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الملف السوري وتطورات مدينة إدلب. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين، أن تشاووش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع لافروف. وأضافت المصادر أن الوزيران بحثا خلال الاتصال آخر التطورات في سوريا وخاصة في مدينة إدلب شمالي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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