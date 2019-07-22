"آفاد" التركية توزع 500 سلة غذائية جنوبي اليمن

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365
وزعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الإثنين، 500 سلة غذائية على أسر نازحة في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وجرت عملية التوزيع في منطقة المسيمير بعاصمة المحافظة "زنجبار"، وبحضور ممثلين عن آفاد والسلطة المحلية في المحافظة.
وقال عضو فريق آفاد في اليمن سيف الدين قهرمان، للأناضول، إن إدارته وزعت 500 سلة غذائية على النازحين في منطقة المسيمير، والقادمين من محافظة الحديدة (غربي البلاد).
وأضاف أن آفاد تسعى إلى تقديم المساعدات والمعونات الغذائية للنازحين في عدد من المحافظات، في إطار الاهتمام والرعاية التي تقدمها تركيا حكومة وشعبا للأشقاء في اليمن.
وأشار قهرمان إلى أنه يندرج ذلك ضمن مشروع لتوزيع أكثر من 25 ألف سلة غذائية في 8 محافظات، هي عدن ولحج وأبين (جنوب) وحضرموت وشبوه (جنوب شرق) ومأرب والجوف (شرق) وتعز (جنوب غرب).
وتنفذ جهات تركية، حكومية وغير حكومية، مشروعات خدمية وإغاثية لتخفيف تداعيات حرب مستمرة منذ خمس سنوات، جعلت معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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