نقابة الصحفيين العراقيين تتوعد كل عضو يزور إسرائيل

بغداد / عامر الحساني/ الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، الإثنين، أنها ستتخذ "إجراءات عقابية" تجاه أعضاء في النقابة ينوون زيارة إسرائيل.

وذكر بيان للنقابة وصل الخليج 365 نسخة عنه، أنها اطلعت "على الأنباء التي أعلنتها الخارجية الإسرائيلية من أن وفدا يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان: "نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر وبشدة تلك الزيارة".

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وتابع بأن الزيارة "تتقاطع تماما مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لأرض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على ايدي جنود الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحت النقابة أنها "ستتخذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحفي عراقي تثبت زيارته لإسرائيل الآن ومستقبلاً بما فيها عقوبة ترقين -تجميد- قيده وفصله من عضوية النقابة".

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، دون الكشف عن أسماء الصحفيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.