فلسطين تطالب بالتصدي للتهجير القسري لسكان وادي الحمص بـ #القدس

الخليج - واس

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في وادي الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم إن عمليات هدم المباني السكنية في وادي الحمص انتهاك للقانون الدولي والإنساني.

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وأضاف أن معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة “أ” و “ب”، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضاً لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي.