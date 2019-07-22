نظام الأسد يشن حملة اعتقالات واسعة جنوب #دمشق طالت لاجئين فلسطينيين

الخليج - واس

شنت قوات نظام الأسد في سوريا، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة جنوب دمشق طالت لاجئين فلسطينيين.

وأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان اليوم، أن قوات نظام الأسد داهمت خلال الساعات الماضية، منازل اللاجئين الفلسطينيين في بلدات يلدا ببيلا وبيت سحم جنوب دمشق وشملت شباناً وعدداً من النساء والأطفال.

وأشارت المجموعة إلى أن الحملة أثارت ذعراً كبيراً بين اللاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق، وساد القلق بين الشباب خاصة من تواصل حملات الاعتقال بحقّهم في منطقة يحظر على اللاجئ الفلسطيني الخروج منها.

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وبينت مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا التي تتخذ من بيروت مقراً لها، أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري بلغت 1759 لاجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.