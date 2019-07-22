الرئيس_الأمريكي: #إيران تكذب ونظامها فاشل لايدري ما يفعل

الخليج - أ ف ب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مزاعم إيران بأنها فككت “شبكة تجسس” تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) واعتقلت 17 شخصا لعلاقتهم المفترضة بالوكالة. وكتب ترامب على تويتر “التقرير عن اعتقال إيران جواسيس جندتهم السي آي إيه كاذب تماما”. وأضاف “إنها ليست سوى مزيد من الأكاذيب والدعاية مثل إسقاط الطائرة المسيرة يطلقها النظام الذي يفشل بشكل كبير ولا يدري ما يفعل”. وقال “اقتصادهم ميت، وسيتدهور أكثر. إيران في حالة سيئة للغاية”.

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