العمل: توفير 1000 وظيفة في قطاع المطاعم والمقاهي

صحيفة الخليج الالكترونية

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملتقى (فرصة) للتوظيف بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والجمعية السعودية للمطاعم (قوت)، وبالتعاون مع غرفة الرياض التجارية وذلك اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2019 – 19 ذو القعدة 1440هـ ولمدة يوم واحد من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً.

ويهدف الملتقى إلى الإسهام في توطين قطاع المطاعم والمقاهي، حيث توازن الوزارة جهودها لتوطين كافة القطاعات وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

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وقد خصصت الوزارة وسمًا في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان #ملتقى_فرصة لضمان تفاعل الجمهور مع الوسم، مما يوصل الرسالة لأكبر شريحة ممكنة من الباحثين والباحثات عن عمل.

شارك في الملتقى مجموعة من المطاعم والمقاهي بالرياض، وسيوفر ما لا يقل عن 1000 فرصة وظيفية في قطاع المطاعم والمقاهي، كما تخلله ورشتي عمل استفاد منها المشاركين.

يُذكر أن الملتقى سوف يقام لاحقًا في عددٍ من مناطق المملكة والمدن الرئيسية، وقد نتج عن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع (هدف) و (قوت) في وقت سابق ضمن عدد من الاتفاقيات التي أبرمت مع القطاعات والأنشطة المختلفة.