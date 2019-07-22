صحيفة الخليج الالكترونية أكد برنامج حساب المواطن، إمكانية عودة المستفيد المحذوف للدعم مرة أخرى بعد مرور 60 يوماً على الحذف. وكشف البرنامج خطوات التسجيل من خلال اختيار “تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات وتقديم الطلب”. Advertisements جاء ذلك في رد من “حساب المواطن” على تساؤل مواطن قال فيه: “تم حذف حسابي من شهرين وأصبحت مستحقاً لأني تزوجت فما الحل؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر #حساب_المواطن يصدر توضيحا مهما بشأن موقف المحذوفين من الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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