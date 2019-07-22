المركز يجيب.. هل هناك ضرائب على تحويلات حاملي #الإقامة_المميزة؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح مركز الإقامة المميزة، اليوم الاثنين، ما إذا كانت تحويلات حاملي الإقامة المميزة تخضع لأي رسوم أو ضرائب.

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جاء ذلك رداً على استفسار ورد إلى مركز الإقامة المميزة، عبر موقعه الرسمي إذ أجاب بالتالي: ”لم يتضمن النظام أي أحكام خاصة في هذا الشأن ” ؛ فيما بدأ المركز في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك ”.

وأوضح أنه يسعى لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك “، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.