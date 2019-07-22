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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح مركز الإقامة المميزة، اليوم الاثنين، ما إذا كانت تحويلات حاملي الإقامة المميزة تخضع لأي رسوم أو ضرائب.
جاء ذلك رداً على استفسار ورد إلى مركز الإقامة المميزة، عبر موقعه الرسمي إذ أجاب بالتالي: ”لم يتضمن النظام أي أحكام خاصة في هذا الشأن ” ؛ فيما بدأ المركز في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك ”.
وأوضح أنه يسعى لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك “، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.
كانت هذه تفاصيل خبر المركز يجيب.. هل هناك ضرائب على تحويلات حاملي #الإقامة_المميزة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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